В столице России начались клинические исследования препарата против COVID-19 «Спутник V», предназначенного для вакцинации подростков 12–17 лет, информирует ТАСС.
– Совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц: Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников –100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест, – рассказала подробности заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Подросткам, по словам Анастасии Раковой, делают инъекции вакциной "Спутник V". Этот препарат в настоящий момент применяется для прививочной кампании, захватывающей людей старше 18 лет. Уточняется, что для подростков используют меньшую дозировку.
Эксперимент будет длиться год. Все это время за испытуемыми будет осуществляться строгий контроль медиков.
Фото: pixabay.com
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Вакцины «Спутник V» для подростков начали исследовать в Москве
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