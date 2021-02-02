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Стало известно о начале кастинга на новый «Дом-2»

Закрытие скандального телешоу «Дом-2» действительно расстроило многих. Но теперь есть хорошие новости: появилась информация о старте кастинга на новый сезон телепроекта. 


Интригу раскрыла бывшая участница «Дома-2» Надежда Ермакова. Секретной информацией девушка поделилась в прямом эфире на своей странице в Instagram. Со слов Надежды, все лучшие традиции проекта сохранятся. 
На каком канале смотреть шоу, она не уточнила. Подписчики задали ей вопрос в сторис о том, когда ждать возвращение «Дома-2» на ТНТ:

– А кто сказал, что речь идет про ТНТ? – вопросом на вопрос ответила Надежда. 

Есть достоверная информация о том, что организаторы уже собрали кастинг-группу. Надежда Ермакова подбадривает фанатов легендарного проекта. Она утверждает, что о «Доме-2» никто не забыл.

Фото: instagram.com/ermakovan
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