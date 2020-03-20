Стало известно, на сколько увеличится базовая арендная величина с 1 апреля

Сейчас она составляет 16,9 рубля, но увеличится с 1 апреля, передает БЕЛТА.

Решение увеличить базовую арендную величину до 17,85 рубля закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года № 162.

Этой величиной пользуются при расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности. Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям, машино-местам, их частям, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.