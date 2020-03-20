Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Стало известно, на сколько увеличится базовая арендная величина с 1 апреля

Стало известно, на сколько увеличится базовая арендная величина с 1 апреля

Сейчас она составляет 16,9 рубля, но увеличится с 1 апреля, передает БЕЛТА.

Решение увеличить базовую арендную величину до 17,85 рубля закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года № 162.

Этой величиной пользуются при расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности. Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям, машино-местам, их частям, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Визит Президента в компанию «Адани», возврат белорусов из «Внуково» и отмена «ТИБО». Главное за пятницу
Стрижка, ремонт ботинок, пошив постельного белья: мы посмотрели, как востребованы на селе услуги бытового обслуживания
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске
Гороскоп на 22 марта
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Певец Боно впервые за три года выпустил песню
Певица Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским спустя полгода отношений
В ГКСЭ рассказали, как “оживляют” лица пропавших людей, чьи останки пролежали в земле десятки лет
Беларусь помнит: свидетельствуют очевидцы. Малоизвестные эпизоды хатынской истории
Астрономы измерили силу космических "цунами"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать туристическую отрасль
Huawei P40 и P40 Pro впервые показали на официальных изображениях
На «Евровидение» в 2021 году артисты должны подготовить новые песни - организаторы
«Матч ТВ» купило права на показ чемпионата Беларуси по футболу
Психозы можно проанализировать - если вдруг кто, истеря, не знал
"Клуб редакторов": коронавирус бросил новый вызов обществу потребления, которое оказалось к нему не готово
Эксперт: первые меры по защите белорусов от коронавируса начали принимать еще в декабре
Классическая музыка будет играть в поездах минского метро
Минское «Динамо» уступило «Руху» в чемпионате Беларуси по футболу
Вернитесь в "Сваты"! Подписчики Людмилы Артемьевой просят ее вернуться в популярный сериал
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Каждый выживает в одиночку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ