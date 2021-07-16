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Стало известно, какие препараты препятствуют усваиваемости витамина D

Нехватка витамина D может быть связана с неправильным приемом данного биологически активного вещества. Сочетание "солнечного" витамина с некоторыми лекарственными препаратами приводит к его слабой усваиваемости, заявил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-эндокринолог Владислав Морозик.


– Снотворные и противоэпилептические препараты ухудшают всасывание витамина D. Лекарства для лечения туберкулеза в свою очередь нарушают превращение данного вещества в печени в его активную форму. Также очень мешает витамину D железо. Есть четкое правило: если пациент пьет железо, значит, прием "солнечного" вещества должен происходить хотя бы через 2 часа, – рассказал эндокринолог.

По словам Владислава Морозика, для детей до полугода нужно в среднем 300–400 МЕ витамина D, до года – около 400 МЕ, от года до трех – примерно 500–600 МЕ, с 3 до 18 – в среднем 600–800 МЕ, взрослым требуется до 2000–3000 МЕ, пожилым – 800–1000 МЕ, беременным – по меньшей мере 800–1000 МЕ.

Фото: pixabay.com
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