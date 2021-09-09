Стало известно, как повысить иммунитет в домашних условиях

Повысить местный иммунитет можно двумя способами: поддержанием оптимальных параметров воздуха в помещении и употреблением достаточного количества жидкости. Об этом на своем YouTube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам специалиста, воздух в комнате должен быть чистым и прохладным. Допустима температура от 18 до 22 градусов и влажность 40–60 процентов.
– А для того чтобы были влажными слизистые, нужно выпивать достаточное количество жидкости, – отметил врач и посоветовал для укрепления иммунитета выпивать достаточное количество чая, например, с вареньем, медом, имбирем или лимоном.
Вместе с тем Евгений Комаровский порекомендовал не заставлять ребенка пить жидкость, которую он не хочет. Если малыш попросит, например, чай с вареньем, а не с лимоном, лучше уступить.
Отдельно врач поговорил о малине. Он обратил внимание на то, что отвар этой ягоды стимулирует образование пота.
– Если в организме будет дефицит жидкости, а пациент выпьет чай с малиной, он начнет сильно потеть. Поэтому сначала – две чашки чая без малины, а уже третья – с малиной, – резюмировал Евгений Комаровский.
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