Мероприятие пройдет в Дубае в 2021 году. У Беларуси на выставке будет собственный павильон, сообщается на сайте Национального центра маркетинга МИД.
На сегодняшний день национальный павильон готов на 70%.
– В настоящее время полностью завершены работы по возведению каркаса здания белорусского павильона. Выполнены отделочные работы по фасаду здания и кровле. Завершен монтаж внутренних перегородок, лифтового оборудования и эскалаторов, – передает слова Национального центра маркетинга МИД БЕЛТА.
Сообщается, что на выставке будет представлено три тематических района: «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Благоприятная возможность». Национальный павильон Беларуси площадью в 1200 квадратных метров будет расположен в последней зоне, философия которой заключается в изменении будущего общими усилиями благодаря объединению потенциала отдельных людей.
– Концепция белорусского павильона построена на трех «И»: «Инновации. Инвестиции. Индивидуум». В первой зоне продемонстрируют последние отечественные разработки в сфере науки и технологий. В зоне «Инвестиции» – истории успеха нашей страны и потенциальные инвестиционные проекты. В зоне «Индивидуальность» можно будет узнать о людях, которые способствовали прогрессу и развитию Беларуси, а также ознакомиться с ее историческим, культурным, туристическим потенциалом, – уточнили в Национальном центре маркетинга МИД.
На сегодняшний день свое участие в ЭКСПО-2020 подтвердили более 190 стран мира. Ожидается, что выставку посетит около 25 млн человек.
Фото и видео: Национальный центр маркетинга МИД
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Стало известно, как Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО
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