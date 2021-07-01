Несмотря на то что производство iPhone 12 mini приостановлено, Apple не планирует сдаваться. "Яблочная" компания может порадовать пользователей новым компактным гаджетом – iPhone SE 3.
В 2020 году нам представили долгожданный iPhone SE 2 (iPhone SE 2020), который получил дизайн iPhone 8. По информации инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо, Apple скоро может представить iPhone SE 3, который станет самым доступным 5G-смартфоном компании. Какие обновления возможны, и получит ли iPhone SE 3 новый дизайн, рассказал эксперт YouTube-канала "Copy Pasta".
Скорее всего, iPhone SE третьего поколения получит дизайн предыдущей модели: по сути это будет iPhone SE 2. Под экраном разместится кнопка домой со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Диагональ дисплея будет 4,7 дюйма. Основная камера ограничится одним сенсором – получается минимальный набор для смартфона. Новинка получит флагманский чип Apple A5 – такой же процессор будет установлен в смартфонах линейки iPhone 13, который представят уже в сентябре этого года.
Получается, что главной особенностью нового SE будет поддержка работы в сетях пятого поколения. Это и делает гаджет самым доступным 5G-смартфоном. Предположительно, его цена останется на том же уровне.
Отмечается, что iPhone SE 3 будет похож скорее на обновление, нежели на новый смартфон.
Фото: скриншот из видео
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Стало известно, чем может разочаровать Apple iPhone SE 3
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