Стали известны проходные баллы на факультет географии и геоинформатики БГУ

Также названы баллы для поступления на исторический факультет и в МГЭИ им. А. Д .Сахарова, рассказали в пресс-службе вуза.

Зачисление бюджетников на дневную форму обучения на специальности, по которым не сдаются вступительные экзамены, состоялось накануне.

В итоге на группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислено 87 абитуриентов, проходной балл составил 302.

– Среди них два абитуриента приняты без экзаменов, шесть – по целевому приему, три – вне конкурса. На отдельные специальности проходные баллы составили: «история» – 330, «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 321, «историко-архивоведение» – 308, «документоведение» – 302, – привели цифры в пресс-службе БГУ.

А вот на факультет географии и геоинформатики зачислено 106 абитуриентов, из них 12 приняты без экзаменов, один – по целевому приему, один – вне конкурса. Что касается проходных баллов, то общий составил 232. Для поступления на специальность «космоаэрокартография» понадобилось 308 баллов, «геоэкология» – 282, «география» – 232, «геоинформационные системы (направление – земельно-кадастровые)» – 321, «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» – 279 и «гидрометеорология» – 232 балла.

– В Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова на группу специальностей «медицинская физика», «ядерная и радиационная безопасность», «энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «природоохранная деятельность» зачислено 72 абитуриента. Проходной балл составил 243, – отметили в БГУ. –На группу специальностей «медицинская экология» и «медико-биологическое дело» зачислено 75 абитуриентов. Проходной балл на отдельные специальности составил: «медицинская экология» – 305, «медико-биологическое дело» – 297.

Проходной бал на специальность «информационные системы и технологии» составил 292.