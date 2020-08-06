Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Стали известны проходные баллы на факультет географии и геоинформатики БГУ

Стали известны проходные баллы на факультет географии и геоинформатики БГУ

Также названы баллы для поступления на исторический факультет и в МГЭИ им. А. Д .Сахарова, рассказали в пресс-службе вуза.

Зачисление бюджетников на дневную форму обучения на специальности, по которым не сдаются вступительные экзамены, состоялось накануне.

В итоге на группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислено 87 абитуриентов, проходной балл составил 302.

– Среди них два абитуриента приняты без экзаменов, шесть – по целевому приему, три – вне конкурса. На отдельные специальности проходные баллы составили: «история» – 330, «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 321, «историко-архивоведение» – 308, «документоведение» – 302, – привели цифры в пресс-службе БГУ.

А вот на факультет географии и геоинформатики зачислено 106 абитуриентов, из них 12 приняты без экзаменов, один – по целевому приему, один – вне конкурса. Что касается проходных баллов, то общий составил 232. Для поступления на специальность «космоаэрокартография» понадобилось 308 баллов, «геоэкология» – 282, «география» – 232, «геоинформационные системы (направление – земельно-кадастровые)» – 321, «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» – 279 и «гидрометеорология» – 232 балла.

– В Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова на группу специальностей «медицинская физика», «ядерная и радиационная безопасность», «энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «природоохранная деятельность» зачислено 72 абитуриента. Проходной балл составил 243, – отметили в БГУ. –На группу специальностей «медицинская экология» и «медико-биологическое дело» зачислено 75 абитуриентов. Проходной балл на отдельные специальности составил: «медицинская экология» – 305, «медико-биологическое дело» – 297.

Проходной бал на специальность «информационные системы и технологии» составил 292.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Общественные объединения и партии Беларуси сплотились для защиты государственных устоев – обращение
Впервые участвующих в выборах молодых людей на участках Витебщины встречают сувенирами
Четыре белорусские теннисистки попали в заявку US Open
Головченко: рассматривается возможность упрощения процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности
«Белавиа» продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям
В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП
Хоккей. Минское «Динамо» пополнил Брэндон Козун
Правительство до конца года выработает предложения дальнейшего развития сахарной отрасли
В Житковичах открыли пеллетный завод
В Минске отмечают День железнодорожных войск - стрим
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Медийный кулак
В Испании закроют 32-тысячный город из-за вспышки коронавируса
Человек упал на рельсы на станции метро "Восток"
Минстройархитектуры: доля строительства в ВВП растет
Стали известны проходные баллы на факультет географии и геоинформатики БГУ
По итогам 2020 года в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья
Воины-связисты зачислили полковника в отставке в списки личного состава почетным солдатом Вооруженных Сил
Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Как правильно посадить летом пекинскую капусту в открытый грунт
Завтра на первом энергоблоке БелАЭС стартует загрузка ядерного топлива
Евросоюз выделит Ливану 33 млн евро на восстановление Бейрута
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Деревню на жительство!
Рэпер Tyga, Агутин, Лепс: бесплатные праздничные концерты пройдут 8 августа по всей Беларуси
Фотофакт. Тренировки юных парашютистов из Минского аэроклуба ДОСААФ
Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником
Современное оборудование и опытный персонал. В учебном центре в Печах закончили капитальный ремонт здания медицинской роты
Президентская библиотека присоединяется к проекту «Гордость ЗА Беларусь»
Хакеры взломали облачное хранилище Canon с фотографиями пользователей
Леттеринг, чтения под музыку и чай с конфетами. В Кричеве открылось молодежное арт-пространство
Презентация проекта «Гордость ЗА Беларусь» пройдет 7 августа в Доме книги «Светоч»
Это наше время: истории успеха молодых белорусов
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов в ходе "прямой линии" ответил на 16 звонков жителей региона
Андрейченко: на каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси
За работу в период пандемии Почетными грамотами Министерства труда и соцзащиты награждены семь сотрудников и 21 волонтер Красного Креста
"Беллегпром" поставит в магазины почти 600 тысяч изделий для школьников
Узнали, во сколько встает на работу лучший вагоновожатый Минска Марина Алай и какой маршрут у нее самый любимый
Субботин о голосовании: сделал выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт
Названы даты проведения кинофестиваля «Лістапад»
Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова
Назначен новый генеральный директор предприятия «Минсктранс»
Психотроп обнаружили в международном почтовом отправлении кинологи таможни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ах, обмануть меня нетрудно
Лукьянов:в Беларуси активно развивается институт молодежного парламентаризма
Столичный программист на протяжении полугода воровал велосипеды
До конца приема заявок на участие в нацотборе детского «Евровидения-2020» осталось 10 дней
Авторы
СКАНИРУЙТЕ