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  2. Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от 300 до 4000 рублей ежемесячно

Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от 300 до 4000 рублей ежемесячно

Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси Указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях, и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит BYN 1 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием  BYN 500, прочим работникам — BYN 300.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка врачам составит BYN 1,5 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием  BYN 1,3 тыс., прочим работникам  BYN 900.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит BYN 3 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием  BYN 2 тыс., прочим работникам  BYN 1 тыс.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит BYN 4 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием  BYN 3 тыс., прочим работникам — BYN 1,5 тыс.

Таким образом, люди за свою работу будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности.
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