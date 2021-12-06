SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Стали известны подробности о новых планшетах Apple iPad

Стали известны подробности о новых планшетах Apple iPad

В 2022 году компания Apple обновит несколько планшетов. Об этом сообщает Bloomberg

Фото: pixabay.com

Следующее поколение профессиональных планшетов iPad начального уровня, iPad Air и iPad Pro получат новый внешний вид и возможность беспроводной зарядки.

Наиболее доступный iPad с приставкой "10" в названии может стать тоньше, а характеристики экрана будут улучшены. iPad Air пятого поколения приписывается процессор Apple A15, поддержка сетей 5G и функция "В центре внимания".

Отмечается, что первым в продажу поступит iPad Air, который не получал новых функций с ноября 2020-го.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы