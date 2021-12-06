Стали известны подробности о новых планшетах Apple iPad

Следующее поколение профессиональных планшетов iPad начального уровня, iPad Air и iPad Pro получат новый внешний вид и возможность беспроводной зарядки.Наиболее доступный iPad с приставкой "10" в названии может стать тоньше, а характеристики экрана будут улучшены. iPad Air пятого поколения приписывается процессор Apple A15, поддержка сетей 5G и функция "В центре внимания".Отмечается, что первым в продажу поступит iPad Air, который не получал новых функций с ноября 2020-го.