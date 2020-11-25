Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера. Об этом сообщает РИА Новости.
Бизнесмен Илья Васильев подтвердил, что артист получил травмы во время драки в клубе «Завод» в Калининграде. После того как Прилучный увидел повреждения на своем лице, он незамедлительно вернулся в Москву.
Неизвестно, с какой именно целью актер находился в заведении и кто его пригласил, однако Васильев предположил, что Павел приехал туда для осмотра съемочной площадки.
Сам Прилучный также дал комментарий о случившемся:
– Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней – по крайней мере все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы – там они больше пригодятся, – поделился артист на своей личной странице в Instagram.
Также актер поблагодарил медиков за оказание помощи, а поклонников –за внимание.
Напомним, что на днях знаменитый актер был госпитализирован в одну из московских больниц с переломом черепа и многочисленными травмами. Медики городской клинической больнице № 1 имени Пирогова сообщили, что Прилучный лежит в многопрофильном отделении.
Фото: РИА Новости
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Стали известны подробности избиения Павла Прилучного
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