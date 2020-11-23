Российский актер, известный по сериалам "Мажор" и "Закрытая школа", госпитализирован с переломом черепа. Об этом сообщает издание Super.ru.
У Прилучного диагностирован перелом черепа, сломана лицевая кость и многочисленные ссадины и ушибы головы.
Сообщается, что артист получил травму несколько дней назад, когда вернулся из Калининграда. Павел уже обратился в правоохранительные органы, однако в социальных сетях произошедшее не комментирует.
Сейчас состояние актера оценивается как стабильное. Он сейчас в московской клинической больнице имени Пирогова и будет находится под наблюдением врачей еще около двух недель.
Фото: sm.news
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Павел Прилучный госпитализирован после избиения
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