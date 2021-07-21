Чем ближе осень, тем ближе презентация Apple, где будут показаны долгожданные смартфоны линейки айфон 13 (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max).
На YouTube-канале «CopyPasta» рассказали, какие еще нововведения стоит ждать в этом году, а какие Apple приберегла для следующего. Были названы даты предзаказа и старта продаж яблочных смартфонов 13-го поколения.
По информации портала Bloomberg, помимо 120 Гц смартфоны Apple iPhone 13 получат функцию Always On Display, что позволит выводить еще больше информации на заблокированный экран. Это обеспечит и минимальный расход аккумулятора. Можно будет увидеть дату, время, погоду и уведомления. Сейчас только пятые и шестые части Apple watch могут похвастаться наличием этой функции. Вероятнее всего, AoD будет доступна только на моделях с приставкой Pro.
Все смартфоны новой линейки получат обновленные камеры, новый MagSafe с более сильными магнитами и процессор Apple A15, который будет более производителен, чем Apple A14.
Модемом выступит хорошо себя зарекомендовавший Snapdragon X60, а челка вверху экрана станет пусть и незначительно, но меньше.
Смартфоны iPhone 13 получат поддержку Wi-Fi 6E, что даст пользователям более высокую скорость. Но чтобы сполна насладиться технологией, нужно будет иметь роутер с поддержкой Wi-Fi 6E.
Предполагается, что подэкранного сканера отпечатка пальцев Touch ID iPhone 13 не получат, возможно, Apple решила приберечь это для гаджетов 14-го поколения.
Как сообщил инсайдер LeaksApplePro, новенькие смартфоны компания презентует 14 сентября 2021 года. Спустя пару дней – 17 сентября – будет открыт предзаказ на новинки. В продажу они поступят 24 сентября: то есть в этот день все пользователи уже смогут оценить и новую Apple IOS 15.
Фото: скриншот видео
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Стали известны новые характеристики, даты предзаказа и старта продаж Apple iPhone 13
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