В новое поколение планшетов Xiaomi войдут минимум две модели, передает РИА Новости.
По информации авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, который поделился подробностями о гаджете в своем аккаунте в Twitter, флагманом линейки станет Xiaomi Mi Pad 5. В устройство установят процессор Snapdragon 870, который будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Более доступная версия получит Snapdragon 860 – слегка обновленный чипсет Qualcomm двухлетней давности.
В старшую версию установят OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей. Базовый планшет получит IPS-экран. В настоящий момент точные характеристики диагонали дисплея неизвестны, но сообщается, что Xiaomi готовит поддержку работы с активным стилусом.
Планшеты от Xiaomi будут гораздо доступнее аналогов от Apple и Samsung. Новые гаджеты планируют официально представить в августе текущего года.
Фото: РИА Новости
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Стали известны характеристики будущего доступного планшета Xiaomi Mi Pad 5
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