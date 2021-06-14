Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров, – рассказал первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. На данный момент открытое горение ликвидировано.
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Стала известна причина пожара на АЗС в Новосибирске
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