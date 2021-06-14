В Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 горит автозаправка, в том числе с газовым топливом. На месте происшествия взрываются резервуары с топливом, сообщается о пострадавших, передает РИА Новости.
- По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги и сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр, - отметил представитель ГУМЧС по региону.
Кроме того, он уточнил, что на месте инцидента происходят взрывы, в связи с чем пожарные работают на безопасном расстоянии.
Видео: РИА Новости
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Пожар и взрыв произошли на автозаправке в Новосибирске
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