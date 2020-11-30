Срок обращения чеков «Имущество» снова продлен

Государственному комитету по имуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета информацию о сроке обращения и порядке использования именных приватизационных чеков «Имущество».Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. Ранее срок обращения чеков «Имущество» был установлен по 31 декабря 2020 года.