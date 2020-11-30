Срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» продлен до 31 декабря 2022 года. Соответствующее решение принято в соответствии с Законом Республики Беларусь № 2468-XII «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» от 6 июля 1993 года и закреплено постановлением Совета Министров № 677 от 26 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Правительства.
Государственному комитету по имуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета информацию о сроке обращения и порядке использования именных приватизационных чеков «Имущество».
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. Ранее срок обращения чеков «Имущество» был установлен по 31 декабря 2020 года.
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Срок обращения чеков «Имущество» снова продлен
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Фото: Артур ПРУПАС