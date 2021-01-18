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  2. Спрос в мороз на соцработников в глубинке возрос

Спрос в мороз на соцработников в глубинке возрос

В столице с 15 января стартовала акция «Социальный патруль» – бездомным помогают горячей едой, теплой одеждой, выручают с ночлегом и медпомощью, консультируют юристы, психологи, помогают отыскать родственников. В сельской местности с приходом крепких морозов соцслужба тоже перешла на внештатный режим. По словам директора Сморгонского ТЦСОН «Теплый дом» Марины Николайчик, десять смотровых комиссий района, восемь из которых на селе, едва ли не каждый день стучатся в двери одиноких, одинокопроживающих пожилых – чтобы опередить беду, если та надумала прийти:

Фото из архива БЕЛТА

– До морозов работали в штатном режиме. Но сейчас сельские смотровые комиссии колесят по деревнях, хуторам каждый день. В них входят работники МЧС, милиции, горгаза, энергонадзора, медики, педагоги (если в семье есть дети). Проверяют печное отопление, газ, медиков волнует здоровье пожилых, работников ТЦСОН  – не нужна ли материальная помощь старикам, обеспечены ли они топливом, продуктами, лекарствами. На прошлой неделе из агрогородка Солы одинокого дедушку с инвалидностью забрали из дома в больницу сестринского ухода, он слабоватый, а теперь под присмотром медиков. Вчера позвонила бабушка из деревни Куты, боится в мороз идти на другой конец деревни к автолавке, просила закрепить за ней соцработника. К слову, в морозы люди все чаще звонят, чтобы заключить договор с ТЦСОН и получать надомное обслуживание. Говорят, это только на зиму, а когда привыкают к регулярной помощи, соцработник уже для них как воздух.

На «горячую линию» в ТЦСОН с приходом морозов стали чаще звонить: нужны продукты, лекарства, боимся коронавируса и морозов. Связываемся с соцработником в этой деревне – выполняем заявку. С начала года таких прилетело шесть. В прошлом году число звонков начиная с марта идет по нарастающей, всего выполнили 154 просьбы. К помощи престарелым подключался и БРСМ, это старшеклассники и лицеисты, костяк волонтерский  – человек 15.

По данным Минтруда, с начала года ТЦСОН республики уже выполнили более 1200 заявок – пожилые и люди с инвалидностью просили доставить продукты питания, рецепты на лекарства и сами медикаменты. Напомним, в связи с пандемией ТЦСОН стали активно принимать заявки на оказание бесплатной помощи еще в марте 2020 года, с того момента выполнено 41,5 тысячи просьб. Помогали соцслужбе волонтеры БРСМ и Красного Креста.
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