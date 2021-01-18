Спрос в мороз на соцработников в глубинке возрос

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БЕЛТА

По данным Минтруда, с начала года ТЦСОН республики уже выполнили более 1200 заявок – пожилые и люди с инвалидностью просили доставить продукты питания, рецепты на лекарства и сами медикаменты. Напомним, в связи с пандемией ТЦСОН стали активно принимать заявки на оказание бесплатной помощи еще в марте 2020 года, с того момента выполнено 41,5 тысячи просьб. Помогали соцслужбе волонтеры БРСМ и Красного Креста.