Способ увековечить память Абдулманапа Нурмагомедова в родном селе обсудят после траура

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ТАСС

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили, что село Кироваул может быть переименовано в Манап в честь Абдулманапа Нурмагомедова.(увековечивание памяти - прим. ТАСС), - сказал Ильяс Хазиев.При этом он не исключил, что переименование села может быть рассмотрено в качестве способа увековечить память Нурмагомедова, добавив, что пока такая идея не высказывалась.По словам Хазиева, во время траура в селе остаются ближайшие родственники Нурмагомедова, в том числе его сын Хабиб, знаменитый боец MMA., - добавил собеседник информационного агентства.Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестана по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.