Специалист рассказала, как предотвратить сечение кончиков волос

Секущиеся волосы - одна из самых распространенных проблем каждой девушки. Многие, в погоне за идеальным видом волос, только ухудшают их внутреннее и внешнее состояние. Мастер по прическам Мария Виль рассказала правильно ухаживать за кончиками волос, чтобы предотвратить их сечение.
Специалист отмечает, что сечение волос такой же естественный процесс, как и то, что они выпадают.
- Наша шевелюра каждый день подвергается нагрузкам. Соответственно, получая повреждения, структура разрушается. Представьте сухую травинку: если мы будем постоянно тереть ее пальцами – она начнет шелушится и расслаиваться. Примерно тоже самое происходит с волосом, когда он получает дополнительное трение. К сожалению, волос сам по себе мертвая текстура и самостоятельно не восстанавливается, - рассказывает Мария.
Причины сечения
1. Одна из самых частых причин - не нанесли кондиционер после мытья и решили расчесать. От этого волосы получили повреждение.
2. Ни в коем случае не пытайтесь расчесать спутанные волосы! Таким образом вы рискуете не только их травмировать, но значительно уменьшить их количество на голове.
3. Резинка для волос также влияет на текстуру волоса. Не рекомендуется использовать слишком тонкие и тугие резинки. Они перетирают волос, а это также чревато для кудрей последствиями.
4. Слишком тугие хвосты и пучки также делают пряди более ломкими не только у корней, но и на концах в месте соприкосновения с резинками, металлическими шпильками или невидимками.
5. Повреждения происходит даже если мы накручиваем волос на палец.
6. Один из важных пунктов, на который стоит обратить внимание – расческа. Именно она чаще всего соприкасается с нашим волосом, поэтому специалист не рекомендует приобретать дешевую и некачественную щетку для волос.
7. Помните, что нельзя использовать инструменты для сушки, выпрямления и завивки без специальной термозащиты.
8. Многие девушки ошибочно считают, что аромат духов будет интенсивнее пахнуть на волосах нежели на коже. Спешим вас огорчить. Спирты, находящиеся в составе парфюма сильно сушат структуру волос.
- Как я уже сказала, волосы в любом случае будут сечься, а если за ними еще и не ухаживать, то испорченный волос мы получим еще быстрее, - утверждает мастер. – Есть несколько способов, которые помогут нам предотвратить сечение кончиков: стрижка и правильный уход.
Стрижка
Чем раньше вы подстрижете посеченные концы, тем меньше расшепления будет по всей длине волоса. В идеале, кудри нужно стричь раз в два-три месяца. Зачастую девушки стригутся под каре и со спокойной душой растят длину, забыв про ножницы на год. Как бы ни так! Каким бы качественным ни был ваш уход, концы будут высыхать — все-таки это самая старая и поэтому уязвимая часть волос. Специалист рекомендует срезать каждый раз немного, но чаще.
На сегодняшний день выбор стрижек разнообразен, однако стоит отдать предпочтение ровному срезу нежели текстуре. Оборванные концы, хоть и смотрятся модно, после нескольких месяцев неизбежно истончаются и поражают всю длину. Челки это тоже касается.
Во время стрижки у мастера обратите внимание, чтобы он не использовал филировочные ножницы или машинку для бритья — это тоже негативно скажется на внешнем виде концов в перспективе.
Уход
Помните! Уход не избавит вас от сечения, но продлит качество и жизнь кончиков.
Несмотря на то что в холодное время года мы предпочитаем горячий душ, постарайтесь хотя бы ополаскивать волосы прохладной водой — так вы предотвратите излишнее травмирование в течение дня.
Влажные волосы после мытья лучше не тереть полотенцем, а промокнуть. Не забывайте про маски и масла для волос. До мытья шевелюры нанесите на кончики кокосовое, аргановое или миндальное масло, через час-два промойте шампунем. Затем нанесите специальный спрей и сыворотку, чтобы закрыть чешуйки волос.
Не стоит подвергать свои волосы частому расчесыванию, так как от этого они тоже травмируются. Выбирайте качественные щетки для волос. Кроме того, они должны быть мягкими — твердые пластиковые или деревянные расчески обращаются с волосами слишком грубо и предвещают сечение. Аккуратно прочесывайте волосы, начиная с кончиков.
- При использовании любых нагревательных приборов следует обязательно пользоваться термозащитой. Допустимый максимум для тепловой укладки — один-два раза в неделю. Также не забывайте про качественное питание и прием витаминов, - рекомендует Мария Виль.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказала, как предотвратить сечение кончиков волос
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