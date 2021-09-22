Специалист рассказал, в чем секрет идеального завтрака

Российский диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков заявил, что каша на завтрак – это не самый полезный вариант. Секретом идеального завтрака он поделился во время беседы с журналисткой Лаурой Джугелия.
– Правильный завтрак – это тот, который содержит белок. Потому что вы всю ночь спали, организм ничего не получал. Как известно, ночью клетки и делятся, и размножаются, и погибают. Нам нужны аминокислоты. Идеальным набором аминокислот является белок куриных яиц. Вообще, белок, как говорил исследователь Фридрих Энгельс, – это форма существования живых материй. Поэтому белок утром – это идеально, – объяснил диетолог.
Он добавил, что яйца можно кушать каждый день, не боясь холестерина.
Ковальков сделал отсылку к одному из проведенных экспериментов. В 1960-х в исследовании приняли участие работницы птицефабрики. Женщины в день употребляли 4–5 яиц, после чего у них взяли анализ на холестерин: результат был идеальный.
Диетолог сказал, что в день вполне допустимо кушать 2–4 яйца.
Он рассказал, какой завтрак считает самым полезным:
– Обжариваете два листика бекона, потом добавляете к ним два яйца и маленький кусочек бородинского хлеба, – поделился рецептом специалист.
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