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  2. Специалист объяснила, что такое мицеллярная вода и когда она действительно может нанести вред коже

Специалист объяснила, что такое мицеллярная вода и когда она действительно может нанести вред коже

Мицеллярная вода является одним из самых распространенных средств по уходу за кожей. Она быстро покорила девушек благодаря своей универсальности и доступности. Однако споры о пользе мицеллярной воды не прекращаются до сих пор. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская рассказала, так ли опасно уходовое средство и когда оно действительно может нанести вред коже.


– Мицеллярная вода – это раствор, который предлагается производителями в качестве средства для снятия макияжа и очищения кожи, то есть для умывания. Основой продукта являются мицеллы – мелкие частицы, которые при нанесении на ватный диск притягивают загрязнение и макияж, благодаря чему смывают их с поверхности лица. В основе этих мицелл находятся ПАВы (поверхностно-активные вещества), – рассказала дерматовенеролог.

Специалист отметила, что пользоваться мицеллярной водой нужно правильно, иначе средство вызовет раздражение, покраснение и обострение хронических кожных заболеваний.

– Поэтому если любите очищать кожу с помощью мицеллярной воды, не забывайте после процедуры хорошенько умыться с помощью обычной воды из-под крана. Также можно обработать лицо тоником в достаточном количестве – не менее 5 миллилитров, – обратила внимание Светлана Якубовская.

Для очищения кожи лица специалист также посоветовала использовать гели, пенки, муссы, кремы и молочко.

– Гели более комфортны для умывания при жирной коже, пенки – при нормальной и комбинированной, очищающий крем и молочко – при сухой, поскольку последние средства содержат в своем составе смягчающие компоненты, – резюмировала Светлана Якубовская.

Фото: pixabay.com
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