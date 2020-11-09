Сон – неотъемлемая часть нашего режима дня. Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед тем, как предаться Морфею. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению специалистов, просмотр новостей перед сном может спровоцировать беспокойство, из-за чего будет сложно плавно отойти ко сну. Эксперты рекомендуют избегать напряженных разговоров, так как после них ночью вы можете испытывать негативные эмоции дольше, чем обычно.
Сомнологи категорически против работы в постели. По их мнению, мозг должен ассоциировать кровать только со сном и интимной близостью.
Врачи также посоветовали отказаться от физических упражнений. Те, кто изматывает себя перед сном, чтобы лучше заснуть, рискуют получить обратный эффект.
Эксперты обозначили, что употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь не стоит, так как они приводят к нарушению архитектуры сна.
Любителям сидеть в телефоне перед сном специалисты порекомендовали отказаться от этой идеи, поскольку включенный свет подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. Воздействие света также сдерживает производство в мозге мелатонина – гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
633
Специалист назвал вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter