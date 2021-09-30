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  2. Специалист ГКСЭ рассказала, как действуют тест-полоски для определения наличия наркотиков в организме

Специалист ГКСЭ рассказала, как действуют тест-полоски для определения наличия наркотиков в организме

Старший эксперт управления специальных экспертиз УГКСЭ по Минску Ольга Вергун рассказала, как самостоятельно определить, принимал ли человек наркотики. Этим способом она поделилась в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.  


– Эта помощь подойдет тем семьям, которые боятся постановки на учет. Этого и правда можно избежать на начальных этапах. Для установления факта употребления наркотических веществ можно использовать специальные тест-полоски – сухую иммунохимию. Они продаются в аптеках и могут показать наличие в организме определенных наркотических и токсических веществ. Полоску следует погрузить в емкость с биологическим материалом, – объяснила эксперт. 

Она также добавила, что в ГКСЭ можно сделать платное исследование для определения наличия наркотиков в организме. Возможно и анонимное обращение. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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