Специалист ГКСЭ рассказала, как действуют тест-полоски для определения наличия наркотиков в организме

Старший эксперт управления специальных экспертиз УГКСЭ по Минску Ольга Вергун рассказала, как самостоятельно определить, принимал ли человек наркотики. Этим способом она поделилась в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.
– Эта помощь подойдет тем семьям, которые боятся постановки на учет. Этого и правда можно избежать на начальных этапах. Для установления факта употребления наркотических веществ можно использовать специальные тест-полоски – сухую иммунохимию. Они продаются в аптеках и могут показать наличие в организме определенных наркотических и токсических веществ. Полоску следует погрузить в емкость с биологическим материалом, – объяснила эксперт.
Она также добавила, что в ГКСЭ можно сделать платное исследование для определения наличия наркотиков в организме. Возможно и анонимное обращение.