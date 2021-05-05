Минское городское отделение общественного объединения "Белорусский республиканский союз юристов" присоединился к акции по бесплатному консультированию граждан ко Дню Победы. Информация об этом появилась на сайте Союза юристов.
В благотворительной акции, которая запланирована на 7 мая, примут участие квалифицированные работники главного управления юстиции Мингорисполкома, прокуратуры Минска, нотариусы, работники Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Специалисты будут консультировать с 10:00 до 13:00.
Они разъяснят вопросы, касающиеся принудительного исполнения судебных постановлений и других исполнительных документов, работы нотариата, деятельности лиц, осуществляющих юридические услуги. Можно будет обсудить и другие правовые темы, которые относятся к сфере юстиции.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране акция будет проводиться удаленно, с использованием телефонной связи (городские и мобильные номера указаны на сайте Союза юристов), а также с помощью программ Viber и Skype.
Отмечается, что консультации можно получить только по вопросам, не требующим предварительного ознакомления с документами.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
631
Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter