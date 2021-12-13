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Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз

Союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.


Во время беседы журналистка поинтересовалась перспективами развития Союзного государства Беларуси и России и спросила, будет ли в итоге это объединение похоже на Евросоюз.

"Этот союз (Беларуси и России. – Прим. БЕЛТА) будет более продвинутым и более стабильным, – ответил Глава государства. – Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз".

Александр Лукашенко подчеркнул, что процесс интеграции двух государств будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам: "Мы не ставим перед собой никаких сроков: 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы".

По словам белорусского лидера, на данном этапе в СГ стоит задача реализовать 28 союзных программ. "Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим", – сказал Президент.

Александр Лукашенко также напомнил, что Беларусь участвует в различных интеграционных объединениях. "После распада Советского Союза на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. Самое продвинутое – это Союз Беларуси и России. Это глубокое, продвинутое интеграционное образование. Второй уровень – это Евразийский экономический союз. И третий уровень – Содружество Независимых Государств, – пояснил Президент. – Глубина интеграции на этих трех уровнях разная".
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Фото: БЕЛТА
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