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  2. Совмин определил организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

Совмин определил организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

Совет Министров 8 апреля принял постановление № 209 «О формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2020 году». Документом устанавливается перечень высокорентабельных организаций, которые должны перечислить часть прибыли в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, информирует Национальный правовой интернет-портал.

В перечень включены 40 организаций, в том числе Белорусская универсальная товарная биржа, Минский завод игристых вин, Гродненская табачная фабрика «Неман», «Минскинтеркапс», «Белаэронавигация», Минский городской центр инжиниринговых услуг и другие.

Часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в государственный целевой бюджетный фонд национального развития ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь этого года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован Указом Президента от 28 декабря 2005 г. № 637 в целях реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства. Источником формирования фонда является часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозяйственных обществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет.

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