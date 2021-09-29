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Совет ЕЭК рассмотрит совместные меры развития экспорта

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит совместные меры развития экспорта. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее информации, заседание Совета намечено на 5 октября.

Фото: facebook-аккаунт

– Всего планируется рассмотреть более 30 вопросов. Несколько вопросов повестки связаны с реализацией Стратегии-2025. Так, Совет ЕЭК рассмотрит перечень сельскохозяйственных растений, в отношении которых в государствах союза имеется критическая зависимость от импорта семян или посадочного материала, подходы к доработке проекта Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории союза, совместные меры развития экспорта.

Ия Малкина сообщила, что будут рассмотрены изменения в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории союза. Положение планируется дополнить нормой об использовании ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде.

– Также вице-премьеры обсудят вопрос расширения функционала приложения «Путешествую без COVID-19». Совету Комиссии будут представлены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, которые позволят защитить союз от проникновения и распространения карантинных объектов, а также создать комфортные условия для внешней и взаимной торговли подкарантинной продукцией.

Также в повестке дня – технический регламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

– Будет рассмотрен ход работы над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется обсудить вопросы в области налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товаров для личного пользования и о совершенствовании порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территориях государств ЕАЭС. Кроме того, Совет обсудит вопросы, которые впоследствии будут внесены на Межправсовет и Высший совет, – резюмировала Ия Малкина.

sichevich@sb.by

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