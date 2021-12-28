Сотрудники Могилевского ОУМЧС помогли в обустройстве детскому дому семейного типа

Родитель-воспитатель детского дома семейного типа отдела по образованию, спорту и туризму Кличевского райисполкома Рита Кундикова с 1990 года вырастила 47 детей. Сегодня в семье 9 деток – один усыновленный и 8 приемных. Именно в этом году Риту Владимировну наградили орденом Матери. Накануне новогоднего праздника ее гостеприимный дом посетили сотрудники Могилевского ОУМЧС, причем не с пустыми руками.





– У нас давняя дружба, посещаем семью Риты Владимировны и в День матери, и в День защиты детей, и по другим поводам, – поделилась официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова. – На этот раз по просьбе семьи привезли новое пластиковое окно девочкам в спальню в рамках акции «Наши дети».





Не обошлось без сладких подарков и обмена новостями за чашкой чая. Дети, в свою очередь, подарили спасателям свои рисунки и другие самодельные подарки. А сотрудники МЧС напомнили им, что главное – Новый год должен быть безопасным!





– Я в каждой ситуации ищу позитив, – отмечает мать-героиня. –Год запомнился тем, что у троих моих сыновей родились дети: два мальчика и девочка. Две девочки поступили – в медколледж и в хореографический колледж. Значима и полученная награда – орден Матери. Мы все переболели коронавирусом, но поправились. Дети радуют, растут добрыми и отзывчивыми. Жизнь скоротечна, нужно радоваться новостям и событиям!



