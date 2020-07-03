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Сотни людей пришли на площадь Победы в Витебске, чтобы поклониться героям

На удивление многолюдно сегодня на главной площади Витебской области — у монумента Трех штыков. Сюда, на площадь Победы, к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, пришли сотни горожан. Не только представители общественных объединений, предприятий и организаций города и области, но и обычные люди — семьями, с детьми и внуками.

Для ветерана Великой Отечественной войны Петра Величко это особый праздник. Пару лет назад житель Вологды после смерти жены переехал к своим родным в белорусский Витебск. Для него, человека старой закалки, нет понятий границ в бывшей стране СССР, за которую и воевал в годы войны. Сейчас и День Победы, и День Независимости, признается фронтовик, он воспринимает как праздник «советский», а значит — общий. Тем более что и воевал Петр Иванович на белорусских фронтах, принимал участие в освобождении Беларуси. Сейчас он здесь вместе с внуком Дмитрием и восьмилетней правнучкой Ульяной.

…Патриотические песни, транслируемые на площади, сменяются торжественным маршем. Во главе с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым присутствующие возлагают цветы и венки к монументу Трех штыков. Глава области, выступая на митинге, отметил:

— Память часть народного самосознания. Семьдесят шесть лет назад защитники Отечества освободили белорусскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны в Беларуси погиб каждый третий. Для Витебской области военное лихолетье стало особенно трагичным. И показало мужество ее жителей. Именно здесь из маленьких групп патриотов-подпольщиков вырастали целые партизанские бригады. Именно с этой землей связаны десятки и сотни имен героев, мужеством и стойкостью которых мы будем гордиться вечно.

Николай Николаевич подчеркнул: сегодня памятные мемориалы — объекты особой заботы. Реставрация завершена на легендарном ушачском «Прорыве» и дубровенских «Рыленках», других объектах. Все меньше становится живых свидетелей тех страшных военных лет, а потому наш долг — увековечить подвиг белорусского народа. Чтобы потомки знали, какой ценой достались им свобода и независимость.

Созидательным трудом славные традиции прадедов и дедов продолжают представители нынешнего поколения. На Витебщине активно развиваются промышленность, торговля, сельское хозяйство, строятся новые объекты культуры, здравоохранения, спорта. Вот-вот будет сдан в эксплуатацию самый значимы объект региона — Полоцкий путепровод. Строители возвели его за рекордно короткие сроки. Вместо положенных 48 месяцев путепровод построен всего за 20 месяцев. Много и других стройплощадок, которые свидетельствуют: регион на благо людей, живущих здесь, а также всей страны, развивается быстрыми темпами, край хорошеет. Нужно помнить о прошлом и не забывать о будущем, хранить и беречь то, что имеем.

Во время митинга член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ректор ВГМУ, профессор Анатолий Щастный также подчеркнул:

— Жизнь показывает: и в мирное время нашей стране приходится постоянно отстаивать свою независимость. Наша страна сама определяет свой путь, свое социально-экономическое развитие, внутреннюю и внешнюю политику. Нужно ценить и приумножать сделанное.

Символичное продолжение митинга — чествование лучших тружеников Витебщины. Ко Дню Независимости и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне в Витебске приурочили открытие обновленной Доски Почета на площади Победы. Связь поколений нерушима, отметили во время торжественной церемонии, и именно это делает нас сильнее. Итак, на Доску Почета занесены десятки предприятий, организаций. Среди победителей — Верхнедвинский район, Новополоцк. Железнодорожный район Витебска. А также «ПолоцкСтекловолокно», «Экомол-агро», «Союзкабель», предприятия «Нить», «ВИК — здоровье животных», «Витебскоблгаз», Шумилинская ПМК-70, сельхозподразделения «Леонишено» и «Тепличный», санаторий «Лесное», Витебский областной клинический роддом и другие.

Праздник продолжается на центральной площади города большим онлайн-концертом, на улицах и в парках работают аттракционы, открыты новые выставки. Вечером витебчане вместе споют гимн, а потом насладятся яркими красками праздничного салюта.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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