Университет гражданской защиты МЧС и Белорусская государственная академия авиации подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.
Церемония прошла в университете МЧС. Соответствующий документ подписали начальник университета МЧС Иван Полевода и ректор академии Артем Шегидевич. Соглашение предусматривает организацию взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру деятельности, связанному с совершенствованием и поддержанием профессиональной подготовки членов экипажей воздушных судов.
Руководители вузов договорились обмениваться научной информацией, работать над подготовкой и осуществлением совместных научных исследований, проектов и программ, а также обмениваться профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками для чтения лекций и информирования сторон о программах обучения.
Кроме того, достигнута договоренность об использовании в образовательном процессе по подготовке членов экипажей воздушных судов материально-технической базы филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС.
Фото: ucp.by
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Соглашение о сотрудничестве подписано между Университетом гражданской защиты МЧС и Академией авиации
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