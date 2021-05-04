Арина Соболенко (WTA: 7) пробилась в 1/4 финала Mutua Madrid Open. В поединке третьего круга первая ракетка Беларуси за 54 минуты расправилась с американкой Джессикой Пегулой (WTA: 33) – 6:1, 6:2.
Ранее на этом турнире белоруска последовательно оставила не у дел россиянок Веру Звонареву (WTA: 114) – 6:1, 6:2 и Дарью Касаткину (WTA: 37) – 6:3, 6:3, не отдав им ни одного сета. И сегодня Соболенко продолжила в том же духе в игре против крайне опасной и способной удивить Пегулы.
Первый сет, по ходу которого белоруска дважды отличилась на приеме и при этом не отдала ни одной своей подачи, она выиграла за явным преимуществом.
И вторая партия прошла по схожему сценарию. Соболенко опять сделала два брейка и не уступила ни одной собственной подачи, что позволило белоруске красиво закрыть сет и матч.
Следующей соперницей представительницы белорусской школы тенниса будет бельгийка Элизе Мертенс (WTA: 16), которая сегодня несколько ранее на стадии 1/8 финала весьма неожиданно обыграла третью ракетку мира румынку Симону Халеп – 4:6, 7:5, 7:5. Интерес к соперничеству Азаренко и Мертенс подогревает то, что эти теннисистки давно выступают вместе в парных соревнованиях и добились в тандеме ряда громких побед.
Еще две белоруски уже завершили борьбу в Мадриде. Александра Саснович (WTA: 92) в квалификации выбила из сетки испанку Джессику Бузас Манейро (WTA: 660) – 7:5, 4:6, 6:1, но проиграла Лауре Зигемунд из Германии (WTA: 59) – 6:4, 1:6, 0:6. А Виктория Азаренко после победы над россиянкой Екатериной Александровой (WTA: 32) – 7:5, 3:6, 6:1 не смогла выйти на игру 1/16 финала из-за травмы.
Проходящий на грунте турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000 и имеет призовой фонд € 2 549 105. Борьбу за титул в испанской столице ведет почти вся элита мирового тенниса.
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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
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