В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого появилась на официальном сайте организации, Егор Герасимов поднялся на одно место (теперь он 75-й), а Илья Ивашко – сразу на четырнадцать (93).
К восхождению Ивашко, очевидно, привело отличное выступление второй ракетки Беларуси на турнире из разряда ATP 250 с призовым фондом € 419 470 в Мюнхене, где он добрался до полуфинала, попутно впервые в своей карьере обыграв теннисиста из топ-10 рейтинга. Начав свой турнирный путь с квалификации, белорус последовательно оставил не у дел Камила Майчрзака из Польши (6:4, 7:6), литовца Ричардаса Беранкиса (6:2, 3:6, 6:0), финна Эмила Руусувуори (6:1, 6:2), американца Маккензи Макдональда (6:7, 6:1, 6:2) и шестую ракетку планеты Александра Зверева из Германии (6:7, 7:5, 6:3), но в поединке за выход в финал, увы, не смог совладать с еще одним немцем Яном-Леннардом Штруффом (4:6, 1:6).
Егор Герасимов на прошлой неделе успел выступить на двух турнирах, но на обоих лавров не снискал. С поединка 1/16 финала соревнований в Мюнхене против аргентинца Гвидо Пельи первая ракетка нашей страны снялся по ходу второго сета при счете 0:6, 0:2. А на старте квалификации другого представительного турнира, в Мадриде, Герасимов проиграл итальянцу Джанлуке Магеру – 4:6, 3:6.
В первой десятке табели о рангах ни одного изменения не произошло. Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует, а вслед за ним в топ-10 последовательно идут Рафаэль Надаль (Испания), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (Россия), Роджер Федерер (Швейцария), Диего Шварцман (Аргентина) и Маттео Берреттини (Италия).
Фото: twitter.com/BMWOpen2021
Опубликовано:
425
Ивашко поднялся на четырнадцать мест в мировом рейтинге
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter