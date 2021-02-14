Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Несколькими часами ранее Соболенко провела крайне энергозатратный поединок аналогичной стадии в одиночном разряде против 23-кратной победительницы турниров из серии «Большого шлема» Серены Уильямс из США (4:6, 6:2, 4:6), что, разумеется, вызывало вопросы относительно физической формы первой ракетки Беларуси в парном матче. Но опасения не оправдались.Белоруска и бельгийка ошеломили соперниц стартовым натиском и очень быстро захватили более чем комфортное преимущество – 5:0. Затем немного подпустили оппоненток. Но в девятом гейме все-таки поставили точку в первом сете.Во второй партии уже Зигемунд и Звонарева все время убегали (2:0, 5:2), а Соболенко и Мертенс догоняли (2:2, 5:5). А в результате немецко-российская пара склонила чашу весов в свою сторону на нервном тай-брейке.Но решающий третий сет, как и первый, прошел под диктовку белоруски и бельгийки. Они дважды отличились на приеме, не отдали ни одного гейма на своей подаче и красиво закрыли партию и матч в свою пользу.На старте соревнований пар Арина Соболенко и Элизе Мертенс, напомним, взяли верх над шведско-бельгийским дуэтом Корнелиа Эмили Листер / Алисон ван Эйтванк – 3:6, 7:5, 6:4. А стадию 1/16 финала белорусско-бельгийский тандем прошел без борьбы, так как австралийско-американская пара Эшли Барти / Дженнифер Брэди снялась с турнира.Выход в полуфинал Соболенко и Мертенс, имеющие второй номер посева, оспорят с японской парой Сюко Аояма / Ена Шибахара.Тем временем в одиночном разряде первого в сезоне турнира из серии «Большого шлема» белорусов уже не осталось. Дольше всех в сетке задержалась та же Соболенко, добравшаяся до стадии 1/8 финала. Виктория Азаренко, Александра Саснович и Илья Ивашко вылетели в первом раунде. А Егор Герасимов – во втором.