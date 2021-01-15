СМИ: сенат рассмотрит импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена

По данным газеты, предполагается, что изучение обвинений, которые Трампу представила Палата представителей, стартует в 13:00 по местному времени 20 января. При этом церемония инаугурации Байдена в этот же день пройдет в полдень. Изменить это можно только по решению всех членов Сената – а такое решение маловероятно.Вместе с тем издание уточняет: согласие всех сенаторов необходимо для двух параллельных инициатив. Речь о решении на параллельное разбирательство по импичменту и рассмотрение кадровых назначений нового президента, а также его законотворческих инициатив. Иначе говоря, как пишет Politico, кадровая и законодательная повестка дня Байдена столкнется с процедурой импичмента Трампа.Напомним, нижняя палата Конгресса США выдвинула обвинения Дональду Трампу по подстрекательству к мятежу после массовых протестов у Капитолия 6 января.