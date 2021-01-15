Ожидается, что верхняя палата Конгресса США займется рассмотрением обвинений в адрес 45-го главы государства Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента через час после инаугурации Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
По данным газеты, предполагается, что изучение обвинений, которые Трампу представила Палата представителей, стартует в 13:00 по местному времени 20 января. При этом церемония инаугурации Байдена в этот же день пройдет в полдень. Изменить это можно только по решению всех членов Сената – а такое решение маловероятно.
Вместе с тем издание уточняет: согласие всех сенаторов необходимо для двух параллельных инициатив. Речь о решении на параллельное разбирательство по импичменту и рассмотрение кадровых назначений нового президента, а также его законотворческих инициатив. Иначе говоря, как пишет Politico, кадровая и законодательная повестка дня Байдена столкнется с процедурой импичмента Трампа.
Напомним, нижняя палата Конгресса США выдвинула обвинения Дональду Трампу по подстрекательству к мятежу после массовых протестов у Капитолия 6 января.
Опубликовано:
754
СМИ: сенат рассмотрит импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР