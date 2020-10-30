Срок карантина форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду из-за заражения COVID-19 истечет через три дня, пишет Football Italia.
Это связано с тем, что у нападающего зафиксирована низкая вирусная нагрузка, а протокол, который одобрен Научно-техническим комитетом Италии, позволяет людям, у которых болезнь протекает бессимптомно и с низкой вирусной нагрузкой, выходить из самоизоляции через 21 день, так как они уже не могут заразить других людей. При этом издание, правда, уточняет, что принимать участие в матчах Криштиану Роналду сможет лишь после того, как его тест на коронавирус даст отрицательный результат.
Криштиану Роналду сдал первый положительный тест на COVID-19 13 октября. Из-за этого он был вынужден пропустить матч сборной Португалии против шведов в Лиге наций УЕФА, а также несколько встреч "Ювентуса". В частности, форвард не принял участия в состоявшемся на этой неделе поединке Лиги чемпионов, в котором команда из Турина проиграла на своем поле испанской "Барселоне" – 0:2.
Опубликовано:
357
СМИ: карантин Криштиану Роналду из-за коронавируса завершится через три дня
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР