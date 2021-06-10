Американский рэпер Канье Уэст, который недавно расстался со своей супругой Ким Кардашьян, был замечен в компании российской модели Ирины Шейк. Об этом сообщает издание Super.ru.
По данным портала TMZ, знаменитости вместе отпраздновали день рождения Уэста во Франции. 44-летие рэпер встретил в компании нескольких близких друзей и Ирины в живописном регионе Прованс.
Данный факт подтвердили и папарацци, которым удалось запечатлеть пару на прогулке по территории роскошного бутик-отеля Villa La Coste.
Ни супермодель, ни музыкант пока свои отношения никак не прокомментировали, однако, по словам очевидца, пара наслаждалась обществом друг друга.
–Они фотографировали друг друга и скульптуры в центре искусств Château La Coste и выглядели невероятно счастливыми и расслабленными, – поделился инсайдер.
Напомним, сейчас сердца Шейк и Уэста свободны. Канье в феврале расстался с Ким Кардашьян (они воспитывают четверых детей), а Ирина разошлась с отцом своего ребенка Брэдли Купером еще в 2019 году.
Несмотря на развод, Ким Кардашьян поздравила рэпера с днем рождения. Правда, не лично, на вечеринке во Франции, а на своей странице в Instagram.
Фото: dailymail.co.uk
Опубликовано:
844
СМИ: Канье Уэста подозревают в романе с Ириной Шейк
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter