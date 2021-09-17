СМИ: движение «Талибан» подготовило проект новой конституции Афганистана

Движение «Талибан» подготовило проект нового основного закона Афганистана. Такой новостью поделилось афганское агентство Aamaj News, в распоряжении которого оказался экземпляр конституции «Талибана».
Как уточняет ТАСС, в конституции талибов изложены основные принципы «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов). Документ состоит из 12 глав и 179 параграфов. В нем указывается, что законы и политика будут строиться только на основе юриспруденции ханафизма – одной из четырех и самой распространенной правовой школы суннитского ислама. Сообщается, что все афганские граждане будут обладать равными правами без какой-либо дискриминации.
Кроме того, конституция «Талибана» предписывает правительству развивать исламскую науку и создавать религиозные школы. Цвет нового афганского флага, согласно документу, определяется как белый. Официальными языками страны будут пушту и дари, в средних школах будут преподавать арабский.