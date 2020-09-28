Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении

Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении

Трагедия произошла в августе на 9-м километре автодороги Буда-Кошелево – Уваровичи – Калинина: водитель такси сбил велосипедиста. Он погиб. Как оказалось, у перевозчика было множество нарушений. Подробности сообщили в Транспортной инспекции.


Выяснилось, что перед выездом на линию не проводился обязательный контроль технического состояния автомобиля, а также предрейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство не имело разрешения на допуск к участию в дорожном движении. У водителя не было медсправки, не было организовано и прохождение планового техобслуживания автомобиля. 

– Кроме того, водитель не соблюдал режим труда и отдыха: продолжительность рабочей смены составляла более 12 часов, услуги по перевозке пассажиров оказывались более шести дней подряд без выходных (п.14 Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автотранспорта № 82 от 25.11.2010 года), – уточнили в Транспортной инспекции. 

За эти нарушения водитель и человек, ответственный за техсостояние транспортных средств, привлечены к административной ответственности. Транспортная инспекция также выдала перевозчику-такси предписание об устранении нарушений и определила сроки их устранения. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
CERT.BY рассказал о новой кампании по заражению вредоносным ПО в байнете
Жилье в Смолевичах, маршруты общественного транспорта, ливневки - на контроле руководства Минска
МВД: на 102 продолжают звонить минчане, возмущенные действиями участников несанкционированных акций
Сергей Рачков: Большое внимание на VII Форуме регионов уделяют вопросам взаимодействия в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики
«Закон и порядок» да Уотергейтский скандал: почему Трампа сравнивают с Никсоном?
Объекты белорусских строителей – гордость Калужской области
ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами
Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы
Минчанин присвоил деньги, которые взял на организацию преступления
Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Баклан и Людмила
Принят комплекс мер по защите интересов держателей облигаций "Тамбаза"
Пенсионер из Витебска хранил дома около 17,5 тысяч боевых патронов
Определены победители республиканского проекта "Молодежь – за урожай"
Рунец: горжусь белорусской продукцией, которая представлена по всей России
Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
«Минск» победил «Смолевичи» в матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Михаил Ефремов лично обжаловал свой приговор
Россия ежегодно потребляет 14–15 тысяч белорусских тракторов
В Брестской области снимают запрет на посещение лесов
Военнослужащие 103-й Витебской ОВДБР провели забег, посвященный 26-летию мира, процветания и стабильности Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида протеста: вид сбоку
Фестиваль бега «Языльская десятка» собрал в Старых Дорогах участников со всей страны
Назаренко: открывая рынок доброкачественному товару, следует препятствовать недобросовестному импорту
Теплицы из Минска могут переехать в пригород
Улахович: очень важно видеть и решать конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия наших стран
Губернатор Омской области: промышленность и сельское хозяйство могут стать точками роста в сотрудничестве с Беларусью
Разработчик сообщил о создании в РФ экзоскелета для штурмовых операций
ДТП в Копыльском районе: трое погибших, двое пострадавших
Рейсы из Минска в Баку временно приостановлены
Головченко: есть резервы для восстановления товарооборота между Беларусью и Омской областью России
Гомельчанин, отец двух сыновей, хранил дома крупную партию марихуаны
мнение
Виктория КОХНО
Всему свое время. Детству играть, молодости строить, а зрелости сохранять...
Хулигана, разбившего окно, нашли по отпечатку пальца на бутылке
Головченко: интенсификация межрегиональных контактов служит прочным фундаментом Союзного государства
МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта
На Гомельщине пьяный водитель перевернулся на автомобиле и попал в реанимацию
В Беларуси 1 октября начнут испытание российской вакцины от коронавируса
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с коронавирусом
Гречиха на контроле, сеять нужно быстрее
Ученый: скоро мы можем получить людей с искаженной исторической памятью
Нужно менять подходы к сотрудничеству союзных СМИ, обсуждать самые острые проблемы союзной тематики – Давыдько
Кубок Беларуси по карате принес неожиданные результаты
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Пришла беда — не спеши затворять ворота
Кубок мира по биатлону стартует в срок, но с изменениями в географии
Доля сырого молока в продажах сельхозпродукции через БУТБ превысила 12%
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Авторы
СКАНИРУЙТЕ