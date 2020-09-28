Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении

Выяснилось, что перед выездом на линию не проводился обязательный контроль технического состояния автомобиля, а также предрейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство не имело разрешения на допуск к участию в дорожном движении. У водителя не было медсправки, не было организовано и прохождение планового техобслуживания автомобиля., – уточнили в Транспортной инспекции.За эти нарушения водитель и человек, ответственный за техсостояние транспортных средств, привлечены к административной ответственности. Транспортная инспекция также выдала перевозчику-такси предписание об устранении нарушений и определила сроки их устранения.