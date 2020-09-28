Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении

Трагедия произошла в августе на 9-м километре автодороги Буда-Кошелево – Уваровичи – Калинина: водитель такси сбил велосипедиста. Он погиб. Как оказалось, у перевозчика было множество нарушений. Подробности сообщили в Транспортной инспекции.
Выяснилось, что перед выездом на линию не проводился обязательный контроль технического состояния автомобиля, а также предрейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство не имело разрешения на допуск к участию в дорожном движении. У водителя не было медсправки, не было организовано и прохождение планового техобслуживания автомобиля.
– Кроме того, водитель не соблюдал режим труда и отдыха: продолжительность рабочей смены составляла более 12 часов, услуги по перевозке пассажиров оказывались более шести дней подряд без выходных (п.14 Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автотранспорта № 82 от 25.11.2010 года), – уточнили в Транспортной инспекции.
За эти нарушения водитель и человек, ответственный за техсостояние транспортных средств, привлечены к административной ответственности. Транспортная инспекция также выдала перевозчику-такси предписание об устранении нарушений и определила сроки их устранения.
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