«Славия» и брестское «Динамо» не выявили победителя в игре ЧБ по футболу

На стадионе «Юность» в Мозыре завершился последний сегодняшний матч восьмого тура чемпионата страны по футболу. Местная «Славия» и брестское «Динамо» сыграли вничью – 1:1, причем хозяева поля ушли от поражения в добавленное время.
«Динамо», хоть и подверглось в межсезонье кардинальной перестройке, здорово прошло стартовый отрезок ЧБ, в частности, отняв очки у таких амбициозных клубов, как БАТЭ (0:0), «Неман» (1:0), минское «Динамо» (1:1) и «Торпедо-БелАЗ» (2:0). Очень близка была дружина Сергея Ковальчука к тому, чтобы порадовать своих болельщиков и сегодня. Но упустила победу под самый занавес поединка.
Станислав Беленький классным ударом из-за пределов штрафной вывел гостей вперед на 57-й минуте, после чего «Динамо» долгое время мастерски оберегало минимальный перевес. Но когда шла третья добавленная к основному времени второго тайма минута, Никита Мельников, воспользовавшись неразберихой в динамовской штрафной, восстановил паритет – 1:1.
Еще четыре поединка этого тура состоялись вчера и сегодня несколько ранее. «Неман» одержал первую победу в текущем чемпионате, одолев «Сморгонь» – 2:0. «Гомель» разгромил «Слуцк» – 4:1. «Рух» взял верх над «Спутником» – 2:0. А «Минск» и «Витебск» в зрелищной перестрелке победителя не выявили – 3:3.
Завтра тур закроется встречами РЦОР-БГУ – «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» – «Динамо» (Минск) и «Шахтер» – БАТЭ. «Гвоздевой» поединок тура, без сомнений, пройдет в Солигорске, где встретятся действующие чемпион и вице-чемпион.
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 21 балл (7 матчей), 2. БАТЭ – 17 (7), 3. «Гомель» – 15 (8), 4. «Рух» – 15 (8), 5. «Динамо» (Минск) – 14 (7), 5. «Динамо» (Брест) – 14 (8), 7. «Ислочь» – 12 (7), 8. «Торпедо-БелАЗ» – 10 (7), 9. «Витебск» – 9 (8), 10. «Минск» – 9 (8), 11. «Неман» – 6 (8), 12. «Слуцк» – 6 (8), 13. РЦОР-БГУ – 5 (7), 14. «Славия» – 5 (8), 15. «Сморгонь» – 4 (8), 16. «Спутник» – 3 (8).
В списке бомбардиров лидирует Дембо Дарбо («Шахтер»), который отличился восемь раз.
Фото: dynamo-brest.by
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«Славия» и брестское «Динамо» не выявили победителя в игре ЧБ по футболу
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