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  2. Slava Marlow рассказал об отношениях с Кариной Крамбейби

Slava Marlow рассказал об отношениях с Кариной Крамбейби

На Youtube-канале Юрия Дудя вышло интервью с популярным певцом и кумиром молодежи, выступающим под псевдонимом Slava Marlow.

 скриншот видео

Отвечая на вопрос, что их связывает с Кариной Крамбейби, певец ушел от ответа. Тем не менее после небольшой паузы, списавшись с девушкой за кадром, Slava Marlow заявил:

– Я люблю Карину Крамбейби! 

О подробностях начала отношений Slava Marlow рассказал историю:

– В как-то момент я понял, что Карина мне очень понравилась, прямо невероятно, что это живой человек, которого я давно не видел в Москве. В Москве вообще немного живых людей, на мой взгляд. Мы собирались пойти на концерт группы «Френдзона». Я подумал, что признаюсь в своих чувствах именно перед  концертом. Ирония на божьем уровне. 

Признание, по воспоминаниям, звучало тоже необычно:  

– У меня для тебя плохие новости. Кажется, ты мне нравишься. 

Ответ девушки был: «Кажется, и ты мне».

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