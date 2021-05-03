Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья – отвечает врач

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По словам специалиста, мясо – это тот продукт, который нужно употреблять в определенном количестве., – рассказывает диетолог.Кузьменко также обозначил, что если злоупотреблять красным мясом и полуфабрикатами из мяса, можно повысить риск колоректального рака. Кроме того, не стоит забывать о высокой калорийности шашлыка., – рекомендует медик.Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт пробудет вне холодильника, отмечает Филипп Кузьменко. Если мясо убрали в холодильник сразу, то его вполне можно есть в течении 3–5 дней. А если оставили его на сутки на солнце, лучше не рисковать., – подчеркнул специалист.Диетолог также обозначил, кому стоит отказаться от жирного мяса. Так, он рекомендует пожилым людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не налегать на свинину, а отдать предпочтение рыбе., – заключил врач.