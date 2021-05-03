Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и как долго может храниться уже готовое мясо. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, мясо – это тот продукт, который нужно употреблять в определенном количестве.
– Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70, – рассказывает диетолог.
Кузьменко также обозначил, что если злоупотреблять красным мясом и полуфабрикатами из мяса, можно повысить риск колоректального рака. Кроме того, не стоит забывать о высокой калорийности шашлыка.
– Чтобы контролировать количество съеденного, подходите к мангалу с уже заполненным желудком. К примеру, овощами или водой, – рекомендует медик.
Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт пробудет вне холодильника, отмечает Филипп Кузьменко. Если мясо убрали в холодильник сразу, то его вполне можно есть в течении 3–5 дней. А если оставили его на сутки на солнце, лучше не рисковать.
– Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов, – подчеркнул специалист.
Диетолог также обозначил, кому стоит отказаться от жирного мяса. Так, он рекомендует пожилым людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не налегать на свинину, а отдать предпочтение рыбе.
– Шашлык из свинины во время готовки необходимо тщательно прожаривать. Полусырая свинина – это риск подцепить какого-нибудь паразита. Говядину старайтесь выбирать по своему вкусу – и хорошо прожаренную, и с кровью, – заключил врач.
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Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья – отвечает врач
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