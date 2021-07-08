Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе

Сообщение о пожаре в агрогородке Вольно работники МЧС получили сегодня в 3:26. На момент прибытия спасателей к месту вызова здание горело изнутри, людей там не было.Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кровлю, трактор и имущество внутри склада. Спасена рядом стоящая техника – комбайн, пять пресс-подборщиков.В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.Фото МЧС