Минувшей ночью в Барановичском районе горел склад экспериментальной базы "Вольно", сообщает Брестское областное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в агрогородке Вольно работники МЧС получили сегодня в 3:26. На момент прибытия спасателей к месту вызова здание горело изнутри, людей там не было.
Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил кровлю, трактор и имущество внутри склада. Спасена рядом стоящая техника – комбайн, пять пресс-подборщиков.
В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото МЧС
Опубликовано:
724
Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter