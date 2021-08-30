СК возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления газом сотрудника музея в Минске

УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Следствием установлено, что 5 августа в 09:30 при проверке системы газового пожаротушения на цокольном этаже здания Государственного литературного музея Янки Купалы из-за несоблюдения правил техники безопасности случился выброс углекислого газа. 67-летний сотрудник музея скончался.
Отмечается, что в помещении фондохранилища на цокольном этаже здания музея действует система газового пожаротушения. Системы пожарной автоматики обслуживали работники специализированного предприятия.
– Утром в день трагедии в музей прибыли два сотрудника предприятия – 33-летний инженер и 34-летний начальник участка технического обслуживания. В ходе предварительного разбирательства установлено, что они нарушили требования должностных инструкций и нормативно-технической документации, – прокомментировали в ведомстве.
Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. С ними проводятся следственные действия.
– Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по завершении расследования, – сообщили в Следственном комитете.
УСК по городу Минску напомнило о важности неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь это основа безопасного производственного процесса.