СК возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления газом сотрудника музея в Минске

Следствием установлено, что 5 августа в 09:30 при проверке системы газового пожаротушения на цокольном этаже здания Государственного литературного музея Янки Купалы из-за несоблюдения правил техники безопасности случился выброс углекислого газа. 67-летний сотрудник музея скончался.Отмечается, что в помещении фондохранилища на цокольном этаже здания музея действует система газового пожаротушения. Системы пожарной автоматики обслуживали работники специализированного предприятия.– прокомментировали в ведомстве.Мужчины признаны подозреваемыми по уголовному делу. С ними проводятся следственные действия.сообщили в Следственном комитете.УСК по городу Минску напомнило о важности неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь это основа безопасного производственного процесса.