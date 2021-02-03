СК России выпустил репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях

Согласно информации материала, персональная проверка нарушителей закона показала, что среди митингующих молодых людей десятки каким-либо образом избежали службы в армии.– отметил директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева.Она добавила, что подросткам, зазываемым на незаконные акции, чаще всего обещают золотые горы.Вместе с тем руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о существовании протестного актива. При этом почти каждого его участника в правоохранительных органах знают в лицо.