Следственный комитет России разместил на своем YouTube-канале репортаж о молодых людях, участвующих в несогласованных акциях, сообщает РИА Новости.
Согласно информации материала, персональная проверка нарушителей закона показала, что среди митингующих молодых людей десятки каким-либо образом избежали службы в армии.
– Безусловно, родители должны интересоваться тем, что происходит с их детьми. Не ругать их — ругая, мы только подталкиваем их к тем, кто будет с ними ласков и будет называть их бойцами. Надо вместе разбираться, давать альтернативную информацию, вместе смотреть те же самые соцсети. Надо дружить со своими детьми. И тогда никуда они не пойдут, не будут искать альтернативных авторитетов, – отметил директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева.
Она добавила, что подросткам, зазываемым на незаконные акции, чаще всего обещают золотые горы.
Вместе с тем руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о существовании протестного актива. При этом почти каждого его участника в правоохранительных органах знают в лицо.
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СК России выпустил репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
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Фото: РЕЙТЕР