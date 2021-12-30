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СК проводит проверку по факту трагедии с мальчиками, утонувшими в Западной Двине

В Полоцком районе двое несовершеннолетних утонули в реке Западная Двина. Следственный комитет проводит проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.  

Фото: МЧС

По данным следствия, днем 29 декабря дети праздновали день рождения своего друга в одной из деревень в Полоцком районе. Около 16:00 они пошли кататься на горку возле реки. 10-летний именинник провалился под лед. Его 12-летний друг пытался ему помочь выбраться, однако также оказался в воде. Находившаяся на берегу девочка позвала на помощь своего брата. Он пытался помочь, но, проплыв по полынье около 500 метров, дети ушли под воду. На место вызвали спасателей. 

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Опрошены очевидцы и родственники детей. Поиском мальчиков занимаются спасатели и ОСВОД.
В Полоцком районе два мальчика провалились под лед – их ищут спасатели
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