В Полоцком районе два мальчика провалились под лед – их ищут спасатели

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В 16:28 спасателям поступило сообщение о провалившихся под лед детях. По предварительным данным, два мальчика 2009 и 2011 года рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину.– рассказала sb.byДля поиска детей задействовано 11 единиц аварийно-спасательной техники и более 30 человек личного состава МЧС и ОСВОД.Видео: МЧС