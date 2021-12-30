В Полоцком районе два мальчика провалились под лед – их ищут спасатели

Случай произошел 29 декабря около деревни Козьянки.
В 16:28 спасателям поступило сообщение о провалившихся под лед детях. По предварительным данным, два мальчика 2009 и 2011 года рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину.
– Их стало уносить течением вдоль нее, а на расстоянии около 15 м от берега они ушли под лед. С ними была девочка, которая и обратилась за помощью. Дети катались без присмотра взрослых. В том месте катание запрещено. Толщина льда составляет 5–7 см. Глубина реки около 2,5 метра, – рассказала sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС Людмила Четвертная.
Для поиска детей задействовано 11 единиц аварийно-спасательной техники и более 30 человек личного состава МЧС и ОСВОД.
Видео: МЧС