Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет 20 мая с 10:00 до 13:00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 49. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента.
Фото: БЕЛТА
Личный прием проводится по предварительной записи путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, г. Минск, ул. Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (017) 327 46 74.
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Сивец проведет 20 мая личный прием граждан
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