Ситуация с дефицитом топлива на британских АЗС продлится еще месяц

По информации отраслевых источников, на которые ссылается издание The Times, перебои с поставками топлива могут продолжаться, потому что нужно время для пополнения резервуаров на заправочных станциях. Также отмечается, что британская нефтегазовая компания BP, у которой первой получилось нормализовать поставки нефтепродуктов, будет испытывать проблемы на протяжении всего октября.Панические настроения начали распространяться среди граждан Великобритании 23 сентября, когда BP закрыла несколько АЗС из-за проблем с поставками бензина. В корпорации объяснили это дефицитом водителей бензовозов, с которым в последнее время сталкиваются и иные топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. заправок BP по всей стране, на британских АЗС образовались очереди из транспортных средств. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратил внимание, что ситуация на автозаправочных станциях стабилизируется, и призвал людей "вести себя как обычно", то есть не заливать в бак больше топлива, чем нужно.