Ситуация с дефицитом топлива на британских АЗС продлится еще месяц

Перебои с поставками бензина на британские автозаправочные станции будут наблюдаться на протяжении еще как минимум месяца, даже если утихнет ажиотажный спрос, передает ТАСС.
По информации отраслевых источников, на которые ссылается издание The Times, перебои с поставками топлива могут продолжаться, потому что нужно время для пополнения резервуаров на заправочных станциях. Также отмечается, что британская нефтегазовая компания BP, у которой первой получилось нормализовать поставки нефтепродуктов, будет испытывать проблемы на протяжении всего октября.
Панические настроения начали распространяться среди граждан Великобритании 23 сентября, когда BP закрыла несколько АЗС из-за проблем с поставками бензина. В корпорации объяснили это дефицитом водителей бензовозов, с которым в последнее время сталкиваются и иные топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. заправок BP по всей стране, на британских АЗС образовались очереди из транспортных средств. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратил внимание, что ситуация на автозаправочных станциях стабилизируется, и призвал людей "вести себя как обычно", то есть не заливать в бак больше топлива, чем нужно.