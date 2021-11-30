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Синяки на коже отнесли к симптомам рака крови

Синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Если заметили, что без основания и без травмы появляются синяки на разных участках тела, обязательно обратитесь к доктору и сделайте анализ крови на время свертывания. Есть два состояния: одно называется тромбоцитопения, то есть когда падает количество тромбоцитов (это ситуация аутоиммунная или идиопатическая), а второе, более тяжелое, – это рак крови. Он начинает проявляться как тромбоцитопения, но причина этого в подавлении продукции тромбоцитов опухолями кровеносной системы, – объяснил профессор.

В связи с этим Андрей Продеус посоветовал при обнаружении синяка, возникшего не по причине травмы, немедленно обратиться за медицинской помощью, в частности, проконсультироваться у гематолога.

Фото: pixabay.com
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